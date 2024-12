Il mondo geometrico e monumentale creato da Matt Miller e John Sinclair apre le sue porte per una nuova avventura, e non abbiamo perso l'occasione di provarla immediatamente: ecco com'è andata.

Non ci era mai capitato di aprire una recensione citando Wikipedia, ma in effetti non ci era mai capitato neppure di provare un'esperienza mobile come quella appena confezionata da ustwo, disponibile gratuitamente su iOS e Android per gli abbonati a Netflix .

Più grande, più bello

La campagna di Monument Valley 3 è composta da dieci capitoli, esattamente come l'episodio d'esordio della serie, e allo stesso modo è destinata ad arricchirsi tramite l'arrivo di nuovi livelli nel corso delle prossime settimane. Bastano tuttavia pochi minuti per capire che non ci troviamo in alcun modo di fronte a un progetto che si limita a mimare quanto fatto in precedenza e a riproporlo con qualche piccola aggiunta.

Tecnicamente e artisticamente, sebbene sembrasse arduo, la nuova avventura mette subito in campo alcune importanti innovazioni, trasformandosi in un'esperienza ancora più "sensoriale" e totalizzante, nonostante si porti inevitabilmente dietro il limite di una durata molto risicata e di una rigiocabilità fondamentalmente non pervenuta.

Anche stavolta è una coppia di personaggi quella con cui avremo a che fare, sebbene nel corso della progressione ci saranno diverse variazioni, in un continuo tentativo di mettere in campo l'idea giusta per un assetto del genere: si notano alcune piccole forzature nelle situazioni in cui i controlli agiscono in maniera simmetrica fra una protagonista e l'altra, ma nulla che vada a intaccare la piacevolezza del gameplay.

Sorprendentemente, ci sono diversi momenti in cui gli scenari non si fermano alla singola schermata (visualizzata rigorosamente in verticale: questo no, non poteva cambiare) e rivelano sezioni nascoste, che scorrono sotto i nostri occhi quasi a suggerire ambizioni esplorative che tuttavia non si spingono realmente al di là di quelle che sono le esigenze del gioco.

Persino le sezioni in cui il nostro personaggio sale su di una barchetta a vela e naviga liberamente fra le acque, alla ricerca di un approdo presso cui fermarsi per affrontare un nuovo enigma, si rivelano funzionali al racconto che gli sviluppatori di ustwo hanno confezionato per questo terzo capitolo, che parla di coraggio e sacrificio, spesso in una maniera più esplicita rispetto al passato.

Dopodiché, naturalmente, ci sono i veri protagonisti di Monument Valley 3, ovverosia i puzzle in stile diorama che strizzano anche più del solito l'occhio ai paradossi visivi di Escher, partendo con l'ormai immancabile "ruota" e introducendo man mano nuove e azzardate soluzioni fra rotazioni dello scenario, tasselli scorrevoli e stavolta componibili, nonché alcuni notevoli richiami al mondo analogico.