Monument Valley 3 è disponibile su iOS e Android, gratis per gli utenti Netflix

Monument Valley 3 è ora disponibile su iOS e Android, ed è possibile scaricarlo gratuitamente laddove si disponga di un abbonamento a Netflix. Si tratta del nuovo capitolo dell'originale serie puzzle firmata Ustwo, che punterà a introdurre ulteriori innovazioni.

Fra queste spicca l'inedita meccanica legata alle sequenze di navigazione su di una barca a vela: un elemento che gli autori hanno voluto inserire al fine di enfatizzare il concetto dell'esplorazione, un aspetto che in Monument Valley 3 godrà di un sostanziale arricchimento rispetto alla staticità del passato.

Non è tutto: il nuovo episodio potrà contare anche su di un comparto narrativo evoluto, che andrà ad abbandonare l'essenzialità delle origini in favore di un racconto dai tratti più convenzionali, proponendo in questo caso come temi centrali la speranza e il senso di comunità.

A tal proposito, durante la campagna di Monument Valley 3 avremo modo di interagire con alcuni personaggi inediti che, con le loro storie, punteranno ad arricchire ulteriormente l'esperienza nell'ambito dei suoi tre atti.