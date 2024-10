Il lancio di Monument Valley 2 su Netfllix Games ci ricorda l'arrivo di Monument Valley 3 a dicembre

Lo studio di sviluppo ustwo games ha annunciato il lancio di Monument Valley 2 su Netflix Games. L'occasione è stata perfetta per ricordare anche l'arrivo di Monument Valley 3 nel catalogo di giochi della piattaforma, a partire dal 10 dicembre 2024.

Come saprete, da qualche anno Netflix ha aggiunto dei videogiochi alla sua offerta. Li potete scaricare senza spendere soldi extra e con la sicurezza che non contengano sistemi di monetizzazioni invasivi o pubblicità. Ce ne sono di tutti i generi, dai classici match 3 a esperienze più elaborate come, appunto, i Monument Valley.