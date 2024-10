Castlevania è tutto tranne che un nuovo grande gioco: è veramente arrivato il momento di porre rimedio, Konami

Cos'è Castlevania? Castlevania è una serie animata, ci verrebbe da dire. Beh, è anche un musical, previsto per il prossimo anno in Giappone. È un cabinato da sala giochi in stile Marble Carnival, così come un pachinko. È un prodotto cross-over, ma anche un progetto retro-gaming, ma in questi ultimi anni pare essere tutto tranne che un nuovo grande gioco.

Konami, per vari anni, pareva quasi essere sul punto di voler mettere da parte la propria divisione videoludica, ma negli ultimi tempi ha dimostrato di avere ancora un po' di passione in corpo. Precisamente, sta provando a rimettere in piedi la serie di Silent Hill, con il remake del secondo capitolo (rivelatosi ottimo) e con vari nuovi progetti, probabilmente tutti di dimensioni non esagerate ma innegabilmente intriganti.

Sta anche ridando forza a Metal Gear Solid, con i port dei vecchi capitoli e il remake di Snake Eater, che deve ancora dimostrare di avere e carte in regola per convincere i fan storici ma che dalle prime impressioni pare interessante.

Castlevania, invece, pare rimasto sullo sfondo, con persino i rumor che non paiono avere molto da dire riguardo a nuovi capitoli. Eppure, continuiamo a sperare che l'inteso sfruttamento dell'IP da parte di Konami sia un chiaro indizio della sua volontà di far conoscere anche i giocatori più giovani il nome di Castlevania.