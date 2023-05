Dead Cells: Return to Castlevania, annunciate le edizioni fisiche per PS5, PS4 e Nintendo Switch

Il publisher Merge Games e lo sviluppatore Motion Twin hanno annunciato le edizioni fisiche di Dead Cells: Return to Castlevania per PS5, PS4 e Nintendo Switch. Saranno disponibili a partire dall'11 agosto, anche in edizione limitata, e includeranno il DLC Return to Castlevania, più tutte le altre espansioni pubblicate in precedenza.

Le edizioni standard sono prenotabili sul portale Signature Editions al prezzo di 45 euro per tutte le piattaforme. Oltre al gioco base e i DLC, queste edizioni includono una copertina reversibile che richiama le cover del NES e della PS1.

La Signature Edition invece è acquistabile a 69,99 euro (solo per Switch e PS5) e include anche un artbook, 5 foto formato Polaroid, un'illustrazione lenticolare del castello, 4 cartoline, 4 spille e un CD con 28 tracce di Castlevania reimmaginate in stile Dead Cells, il tutto racchiuso in un cofanetto da collezione.

Dead Cells è un roguelike 2D a scorrimento orizzontale con elementi da metroidvania realizzato da Motion Twin ed Evil Empire. Il 6 marzo 2023 è stato lanciato Return to Castlevania, un DLC che propone un crossover con la celebre serie di Konami, da cui il gioco trae ispirazione. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Dead Cells: Return to Castlevania.