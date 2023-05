Netflix sta iniziando a bloccare gli account condivisi in Italia, ecco il prezzo degli utenti extra

Netflix sta iniziando a inviare anche in Italia le email che avviano il blocco degli account condivisi nel nostro paese, spiegando come fare per trasferire i profili e acquistare utenti extra. Per spiegare la situazione è stata aperta anche una pagina con la novità, dove possiamo leggere:

"L'account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi."

Nell'email viene descritto più nel dettaglio cosa fare per chi ha l'account condiviso: "Puoi guardare Netflix con facilità quando sei in movimento o viaggi, sui tuoi dispositivi personali o sulla TV di un hotel o una casa vacanza." Quindi si viene invitati a verificare i dispositivi che hanno effettuato l'accesso e viene spiegato cosa fare con la condivisione degli account.

"Se vuoi condividere Netflix con chi non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare queste funzionalità:

Trasferisci un profilo. Chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento.

Acquista un utente extra. Puoi condividere il tuo account Netflix con chi non vive con te al costo aggiuntivo di 4,99€/mese."

Chi avesse dei dubbi è invitato a contattare il centro assistenza.

Insomma, il provvedimento tanto temuto è arrivato anche da noi, dopo aver colpito altri paesi del mondo, compresi alcuni europei. Chissà quale sarà la reazione collettiva alla novità.