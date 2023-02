Netflix ha avviato il piano di blocco degli account condivisi in alcuni paesi

Netflix ha avviato il programma di blocco della condivisione degli account in alcuni paesi: Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna. Quindi si sta attuando quanto preannunciato nelle scorse settimane e sta arrivando la fine degli account multipli gratuiti.

L'Italia non è stata investita dalla prima ondata, ma a questo punto appare inevitabile che la nuova politica arrivi a brevissimo anche da noi. Pare infatti che entro marzo Netflix estenderà la pratica a tutto il mondo.

Quindi gli utenti con account multipli dovranno impostare un posizione principale e potranno condividere l'account con un massimo di altri due utenti fuori dalla stessa. Da notare che il costo supplementare per gli account extra è diverso da paese a paese. Per ora il quadro è: +7,99 dollari in Canada e Nuova Zelanda, +3,99 euro in Portogallo e +5,99 euro in Spagna.

Netflix sta offrendo anche la possibilità di convertire un profilo in un nuovo account, in modo da non far perdere la cronologia delle attività dell'utente. I piani disponibili sono:

Base con pubblicità - 5,49€/mese

Base - 7,99€/mese

Standard - 12,99€/mese

Premium - 17,99€/mese

La svolta sulla condivisione degli account è arrivata quando la compagnia si è accorta che la pratica sta influendo negativamente sui suoi profitti. Le novità sono già state testate in America Latina.