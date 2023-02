Dreams: un giovane utente è stato assunto come sviluppatore in Moon Studios, team di Ori

Tra gli effetti collaterali di Dreams, il "gioco" di Media Molecole che consente di creare giochi ed esperienze varie, c'è anche la scoperta di nuovi talenti, così come successo a Eupholas, giovane utente che è stato recentemente assunto da Moon Studios, il team della serie Ori.

Thomas Mahler, capo del team in questione, ha raccontato la storia attraverso alcuni tweet, mostrando anche il progetto che aveva attirato l'attenzione di Moon Studios. Il giocatore in questione ha 20 anni e si ritrova, così, alla sua prima esperienza da sviluppatore vero e proprio.



Si tratta dell'utente Eupholas su Twitter, autore del gioco chiamato Trip's Voyage all'interno di Dreams, una sorta di platform 3D che ha veramente l'aria di essere quasi un prodotto completo, dimostrando dunque una notevole capacità dell'utente nella progettazione di giochi.

In base a quanto riferito da Mahler, il ragazzo è stato assunto come designer e lavorerà dunque al nuovo progetto in corso presso Moon Studios, che peraltro si presenta come qualcosa di molto interessante. Non ne sappiamo ancora nulla, ma il team ha riferito che, se Ori era in un certo senso il loro tentativo di creare Mario, questo nuovo gioco sarà il loro "Zelda", cosa che fa pensare anche a un probabile cambio di genere rispetto a Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps.

Anche Media Molecole si è detta molto soddisfatta dell'accaduto, complimentandosi sia con il designer che con il team di sviluppo.