V Rising incontra Castlevania con l'annuncio di 'Legacy of Castlevania': data e trailer

Stunlock Studios e Konami annunciano una collaborazione inattesa ma alquanto appropriata, che mette insieme V Rising e Castlevania con il particolare cross-over Legacy of Castlevania, annunciato con data d'uscita e trailer su PC e PS5.

Legacy of Castlevania è un evento all'interno di V Rising che porta il celebre Simon Belmont all'interno del mondo di gioco: utilizzando la sua leggendaria Vampire Killer e un arsenale di varie armi sacre, Simon vagherà per le lande di Vardoran per ripulirle dai vampiri.

Questo significa che Belmont sarà un nemico da sconfiggere, considerando che V Rising pone i giocatori nel punto di vista dei vampiri: Simon sarà dunque in grado di mettere alla prova anche i giocatori più esperti, presentandosi come un nemico speciale e particolarmente ostico da abbattere.

Una volta sconfitto, consentirà di scoprire i segreti di nuove armi da conquistare e utilizzare nel gioco, ovvero in particolare la frusta e altri elementi caratteristici.