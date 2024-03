Samsung Galaxy Z Flip 6 verrà proposto con due diversi processori come gli S24?

Altre indiscrezioni giungono riguardo Galaxy Z Flip 6, il prossimo pieghevole a conchiglia di Samsung.

Innanzitutto l'account di Tech Reve rivela di aver saputo da una fonte anonima che l'azienda sudcoreana prevede di utilizzare il titanio per la struttura del prossimo foldable "piccolo".

La notizia non pare inverosimile, considerando che si tratterebbe di una scelta analoga a quella di cui si parlava qualche giorno fa in relazione a Galaxy Z Fold 6, il "fratello maggiore" previsto a sua volta con una scocca in titanio.

Alcune specifiche trapelate indicano un ulteriore intervento su Galaxy Z Flip 6: secondo un altro informatore, @kro_roe su X, Samsung starebbe per introdurre il prossimo modello con una soluzione a doppio chipset, una strategia già adottata per la serie di punta Galaxy S.