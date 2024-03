Grandia HD Collection ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One

Da ora Grandia HD Collection, la raccolta che include le versioni rimasterizzati dei primi due apprezzatissimi JRPG della serie, da ora è disponibile anche su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One al prezzo di 39,99 euro. In precedenza era stato pubblicato anche su PC e Nintendo Switch.

Il lancio del gioco purtroppo è passato un po' in sordina per via di un marketing non proprio martellante. Queste versioni sono state annunciate con un trailer circa due settimane fa, ma che non specificava alcuna data di uscita, successivamente aggiunta nella descrizione del medesimo filmato. In ogni caso, da ora è disponibile e per tutti i fan di lunga data, così come agli amanti di JRPG alle prime armi, potrebbe risultare un acquisto praticamente obbligatorio.

Se siete interessati, trovate la pagina del PlayStation Store di Grandia HD Collection a questo indirizzo, mentre raggiungere quella dell'Xbox Store da qui.