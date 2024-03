Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm brucia A18 Pro di Apple in multi-core: la parola ai benchmark

Anche se le specifiche non sono sempre direttamente confrontabili, forniscono comunque una base per valutare le capacità dei dispositivi; è sempre interessante confrontare i numeri, e in questo caso abbiamo a disposizione il verdetto dato dai punteggi multi-core , che sembrano propendere chiaramente verso uno dei due contendenti. È bene comunque sempre prestare attenzione a non trascurare l'ecosistema e il software, elementi che potrebbero influenzare significativamente l'esperienza d'uso reale dei chip in azione.

Scontro tra titani

Gli score dei test

Secondo quanto riportato da Wccftech, in questa fase iniziale dei test, le prestazioni rappresentano il principale punto di interesse, mentre l'equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica sarà da valutare in seguito.

Pertanto, sarà necessario attendere ulteriori test di benchmark per valutare in modo più accurato il reale confronto tra i due e includere eventualmente anche il chipset Dimensity 9400 di MediaTek.

In un'epoca in cui le attività multitasking e l'uso intensivo di app e giochi richiedono un'elevata potenza di elaborazione multi-core, potrebbe non essere sufficiente il risultato di A18 Pro a mantenere la leadership.

Tuttavia, ciò che attirerà maggiormente l'attenzione sulle nuove proposte di Apple e Samsung sarà la capacità di eseguire compiti legati all'intelligenza artificiale direttamente sui dispositivi, con A18 Pro in prima linea.

Questo aspetto indica chiaramente un cambio di rotta nella competizione delle prestazioni, che non si limita più al semplice miglioramento delle CPU e delle GPU, ma si estende alla capacità di offrire prodotti sempre più "smart".

In questo contesto, sappiamo delle recenti mosse di Apple riguardo l'efficienza delle unità di elaborazione neurale (NPU) e l'architettura dei chip nel gestire tali compiti diventeranno fattori critici nel prossimo futuro.