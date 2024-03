A18 Pro potenzierà gli iPhone 16 con l'intelligenza artificiale 'on device'

In linea col suo approccio orientato alla protezione dei dati, Apple mira a spostare gran parte delle funzioni AI direttamente sui dispositivi . Il nuovo Chip A18 Pro sembra essere stato progettato appositamente per potenziare le capacità di iPhone 16 Pro in questo senso, con un aumento dell'area del die rispetto al suo predecessore.

Edge AI

Il Chip A18 Pro si prospetta come un punto di riferimento per l'AI on-device, offrendo prestazioni potenti e immediate

L'Edge AI computing si riferisce alle capacità di elaborazione sul dispositivo anziché interamente nel cloud.

Si ritiene che Apple adotti un approccio misto alle sue funzionalità di intelligenza artificiale quest'anno, affidandosi all'infrastruttura cloud (potenzialmente in partnership con Google) per alcune funzionalità, mentre esegue altre funzioni completamente sul dispositivo.

L'IA edge, o "IA on the edge", combina edge computing e intelligenza artificiale per eseguire compiti di machine learning direttamente sui dispositivi edge interconnessi.

Esso consente di memorizzare i dati sul dispositivo, mentre gli algoritmi di intelligenza artificiale elaborano i dati, con o senza una connessione Internet, facilitando così l'elaborazione dei dati in millisecondi.

A questo proposito, di recente, Apple ha acquisito DarwinAI, una startup canadese specializzata in tecnologie per ottimizzare i sistemi di intelligenza artificiale, una mossa che potrebbe contribuire ai piani dell'azienda di eseguire funzioni AI "on device".

Si sono diffuse speculazioni riguardo a modifiche strutturali al SoC di Apple per migliorare le prestazioni del calcolo AI.

Si ipotizza un possibile aumento del numero di core di calcolo AI integrati grazie a un Neural Engine potenziato da Apple.