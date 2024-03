Microsoft presenta una tecnologia che migliora il Ray Tracing grazie agli SSD

Ray Tracing e il problema delle risorse

Un chip NVIDIA "Ada Lovelace"

Negli ultimi anni il Ray Tracing è diventato uno standard presente ormai nella maggior parte dei titoli e ha aperto le porte a tecnologie ancora più avanzate come il Path Tracing. Come è noto, simulare il comportamento fisico della luce è un'operazione che richiede un'ingente quantità di risorse.

Un brevetto recentemente depositato da Microsoft spiega una delle principale problematiche relative all'utilizzo di tali tecniche di illuminazione: "Sempre più spesso, nell'ambito dei videogiochi e di altre applicazioni simili, le strutture di accelerazione per il ray tracing vengono modificate o rigenerate direttamente dal software per riflettere l'attuale insieme di geometrie potenzialmente visibili. Tali strutture di accelerazione sono quindi in competizione per l'archiviazione, sia persistente (ad esempio, memoria flash) che non persistente (ad esempio, RAM) con altri dati, come quelli relativi alla geometria e alle texture.

Questa crescita della quantità di memoria richiesta da parte delle strutture di accelerazione ha portato a sistemi con requisiti significativamente elevati. Inoltre, la larghezza di banda necessaria per recuperare la grande quantità di dati delle strutture di accelerazione è aumentata proporzionalmente. I sistemi e i metodi qui descritti aiutano a ridurre al minimo lo spazio richiesto dalle strutture di accelerazione del ray tracing".