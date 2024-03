NVIDIA DLSS 3.5 e Ray Reconstruction: cos'è e come funziona la nuova tecnologia legata al ray tracing

Con questa nuova versione NVIDIA risponde ai limiti del passato e in particolare ai problemi generati dai Denoiser tradizionali, semplificando la vita agli sviluppatori e mettendo in campo una qualità dell'immagine superiore. Scopriamo insieme quali sono i vantaggi del DLSS 3.5 e della Ray Reconstruction .

Rumore, rumore, rumore…

Le immagini che schematizzano il funzionamento di DLSS 3.5

Abbiamo analizzato il funzionamento del Deep Learning Super Sampling (DLSS) e le magie della Frame Generation di DLSS 3 nelle nostre guide. In questa sede è bene richiamare un rapido riassunto sulla generazione di un fotogramma: generalmente un motore grafico crea in primo luogo tutte le geometrie composte dai poligoni e dai "materiali" di cui sono ricoperti. Il loro aspetto viene poi calcolato in base alle proprietà fisiche a queste assegnate, calcolando infine il modo in cui la luce vi interagisce. Alla fine di questo processo viene applicato il Ray Tracing.

La pipeline tradizionale del Ray Tracing

Simulare la fisica dei raggi luminosi in una scena è però un'operazione che richiede un immenso impiego di risorse in termini computazionali, soprattutto se la simulazione riguarda ogni singolo pixel presente sullo schermo. Per ovviare a questo problema si procede per approssimazione, utilizzando pochi raggi di luce e creando un campione quanto più rappresentativo possibile. A questo punto però, l'immagine ottenuta manca di tutte le informazioni necessarie ed è piena di quello che viene definito "rumore". Per completare la scena con i pixel mancanti si ricorre quindi ai denoiser, particolari filtri per la riduzione del rumore che devono essere ottimizzati manualmente sulla base di due metodi, uno temporale e l'altro spaziale: dopo aver analizzato i vari fotogrammi alla ricerca delle informazioni sui movimenti nel tempo dei pixel (temporale), si procede a "riempire" i pixel tramite interpolazione, mettendo insieme i pixel adiacenti nella stessa scena (spaziale). Terminato questo processo si ottiene un'immagine con ray tracing.

I limiti dei denoiser tradizionali

Come abbiamo accennato, mettere a punto questi filtri richiede un impiego di risorse che può appesantire lo sviluppo di un gioco, andando persino ad incidere sulle prestazioni finali: spesso infatti, i giochi complessi e che fanno un uso massiccio del ray tracing devono utilizzare più filtri contemporaneamente. Entrambi gli approcci sopra citati vanno poi incontro ad alcuni limiti qualitativi e possono generare artefatti come il ghosting o una più generale imprecisione dell'illuminazione dinamica.

Se a tutto questo aggiungiamo l'upscaling, è facile comprendere come la ricostruzione finale dell'immagine possa essere compromessa: meno informazioni o comunque informazioni iniziali imprecise, equivalgono ad un risultato finale ancora più impreciso. Proprio per questo NVIDIA ha messo in campo la Ray Reconstruction, una tecnologia che fa leva sull'intelligenza artificiale.