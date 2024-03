Dirigente di Yoozoo Games condannato a morte in Cina per aver avvelenato il fondatore

Xu Yao, un ex dirigente della multinazionale cinese Yoozoo Games, è stato condannato a morte per aver assassinato tramite avvelenamento il fondatore della compagnia Lin Qi nel dicembre del 2020. Stando a quanto ricostruito in tribunale, il motivo che lo avrebbe spinto al gesto estremo è il modo di condurre gli affarri di Lin, che non condivideva.

Lin è morto all'età di 39 anni, dieci giorni dopo aver assunto il veleno. La polizia ha arrestato Xu pochi giorni dopo la morte di Lin.