South Park: Snow Day!, la recensione di un gioco con poco da dire

Inizia così un'avventura in cinque atti che vi porterà a sconfiggere miriadi di nemici sparsi per South Park e a smascherare la misteriosa forza dietro la tempesta di neve che sembra non smettere più. In questa recensione di South Park: Snow Day! vi racconteremo tutto quello che c'è da sapere sulla nuova avventura del Novellino tra rivalità storiche, magie e l'immancabile toilet humor della serie.

Le premesse sono semplici: una tempesta ha ricoperto la cittadina del Colorado di neve, le scuole sono chiuse e tutti i bambini possono godere di una giornata extra di divertimento. La pace, però, non è per niente duratura e le spie di Cartman (di nuovo in veste di Stregone e guida introduttiva per il giocatore) indicano che gli Elfi, capitanati da Kyle, vogliono nuovamente attaccare il fortino Kupa Keep.

Sviluppato da Question ed edito da THQ Nordic , South Park: Snow Day! mette di nuovo nei panni di quel novellino appena arrivato in città e unitosi per giocare assieme agli altri bambini. Nonostante il gioco sia molto diverso dai precedenti, Perker e Stone hanno comunque voluto mantenere una continuità nella storia, e così, dai dialoghi all'inizio del gioco, appare evidente che il giocatore sia lo stesso ragazzino protagonista de Il bastone della verità e di Scontri Di-retti.

Carte, parolacce e magie

Purtroppo, South Park: Snow Day! non offre molto altro oltre allo stare in compagnia dei personaggi iconici di South Park

Negli anni abbiamo visto il mondo di South Park in giochi appartenenti ai generi più diversi, da sparatutto in prima persona a tower defense, party game, giochi di corse e, ovviamente, giochi di ruolo a turni. South Park: Snow Day! è invece un titolo action in tempo reale per quattro giocatori che si trovano a dover combattere contro avversari gestiti dall'intelligenza artificiale. Si tratta di un'esperienza in netto contrasto con i videogiochi precedenti, dato che adotta una grafica in 3D e abbandona del tutto il sistema di combattimento a turni. Il gioco, però, si presenta fin da subito come irrimediabilmente povero di contenuti. Le armi a disposizione sono solo sei, tre da corpo a corpo e tre a distanza, mentre gli incantesimi (equipaggiabili due alla volta) sono solo otto. E sì, potrete levitare e avvelenare i vostri nemici con ben due abilità a base di peti, mentre potrete contare su droni esplosivi, totem curativi e scudi a bolla. Dopo quattro o cinque ore avrete provato tutti gli equipaggiamenti disponibili, ma potreste ancora ritrovarvi a sorprendervi grazie al sistema delle carte.

Disegnate con uno stile grafico molto azzeccato, le carte normali, avversarie e le cosiddette carte-Bullshit danno, per fortuna, periodici scossoni alle partite. Quelle normali sono tutti potenziamenti alle armi o alle abilità che vi faranno infliggere più danno, riflettere i proiettili con la bolla, emettere scariche elettriche o curare più in fretta. I potenziamenti avversari sono modificatori simili che influenzano le unità nemiche mentre le carte Bullshit sono potenziamenti dagli usi limitati a disposizione sia di chi gioca, sia della fazione avversaria.

Le carte Bullshit sono i momenti più entusiasmanti del gioco, sia quando le usa chi gioca, sia quando le usano gli avversari

Gli scontri tra Cartman, Kyle e Stan, infatti, sono normati da una serie di regole, molto labili dobbiamo dirlo, che si poggiano sul Bullshit Trial, un momento all'inizio di ogni livello in cui vengono presentate le carte che avete scelto da una selezione casuale e quelle assegnate dal computer alla fazione nemica. Questo garantisce che i bonus e i malus di ogni livello siano chiari. Così come voi potrete diventare giganti, sparare laser dagli occhi o far cadere meteoriti quando sentite di essere in vantaggio, lo stesso potranno fare i vostri avversari.

Le loro carte-Bullshit, infatti, potrebbero trasformare le vostre armi corpo a corpo in salsicce da piscina, dotare le unità nemiche di spade laser o trasformarle in vampiri volanti. La Bullshit sbagliata al momento sbagliato ha causato più di un game over, quindi, è meglio tenerle d'occhio e ricordarsi cosa il nemico ha a disposizione.