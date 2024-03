South Park: i giochi della serie, dal peggiore al migliore

Ma non vogliamo anticiparvi troppo il contenuto di questo articolo, quindi mettetevi comodi, stiamo per mettere in fila tutti i giochi di South Park, dal peggiore al migliore .

10. Maya the Bee & Her Friends

L'Ape Maia e i suoi amici in questa box art tedesca che fa sempre ridere

Con oltre 120 livelli ed enigmi anche piuttosto impegnativi, L'Ape Maia e i suoi amici è un gioco per Game Boy Color piuttosto mediocre. Permetteva però di controllare tre insetti con abilità diverse e aveva una colonna sonora tutto sommato orecchiabile. Certo, all'epoca sulla console Nintendo c'erano platformer migliori e... come dite? Cosa c'entra l'ape Maia con South Park? Beh, c'entra eccome. Sì perché il titolo sviluppato da Crawfish Interactive è stato a tutti gli effetti il primo gioco di South Park mai pubblicato. Anche se con un altro nome.

Maya the Bee & Her Friends era infatti completo al 100% e pronto ad arrivare nei negozi. Pochi giorni prima del controllo qualità di Nintendo, però, Parker e Stone ebbero un'illuminazione: il Game Boy Color è una console pensata soprattutto per bambini, - si dissero - un gioco basato su una serie animata per adulti potrebbe non essere troppo adatto a un sistema di questo tipo. Per questo South Park per Game Boy non venne mai pubblicato, anche se i due creatori decisero di tenere delle copie del prototipo per commemorare il primissimo gioco completato basato sulla loro serie.

Acclaim invece decise di non buttare il lavoro svolto, così il publisher ci tirò fuori ben altri due prodotti su licenza. Il già citato Maya The Bee and her Friends in Europa e The New Adventures of Mary-Kate and Ashley negli Stati Uniti. Nel codice del primo, tra l'altro, rimasero alcuni asset originali di South Park. Se poi siete curiosi di vedere com'era la versione cancellata, trovate molti filmati online di un ROM completa recuperata nel 2018.