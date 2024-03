Gli auricolari Sony PULSE Explore sono in sconto e in pronta consegna su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di auricolari Sony PULSE Explore . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 10%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 219.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma la consegna è immediata: precedentemente non vi era la certezza che Amazon avesse unità da spedire a breve. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Sony PULSE Explore

I Sony PULSE Explore sono gli auricolari ufficiali di PS5 di Sony. Promettono cinque ore di utilizzo consecutivo, a cui si sommano altre dieci ore tramite la custodia di ricarica. Non mancano poi i microfoni integrati per usare la chat vocale. Inoltre, i comandi per regolare il volume sono pensati per essere intuitivi e di facile accesso.

La connessione avviene con PlayStation Link, il dongle che si connette tramite USB a PlayStation 5 e permette una latenza bassissima e senza perdita di dati. Possono connettersi anche allo smartphone e a PS Portal.

Supportano inoltre l'audio 3D di PS5 e hanno driver magnetici planari, che promettono una qualità audio elevatissima.