Stellar Blade, i costumi extra di Eve sembrano quasi delle nude mod

Apparentemente non è il caso di Shift Up, lo studio coreano dietro Stellar Blade, che ha definito il gioco"intrattenimento per adulti", confermando che Eve è stata studiata per essere attraente e munendola, come si vede qui sotto, di alcuni costumi che enfatizzano questi aspetti .

Un gancio per la popolarità?

Non c'è dubbio che il fatto di puntare sulla bellezza di Eve potrebbe rappresentare un ottimo gancio per la popolarità di Stellar Blade, che tuttavia sembra possedere tutte le qualità necessarie per non deludere laddove ci si spinga oltre queste, uh, scelte artistiche.

Come immaginerete, i costumi sono stati scovati nella demo comparsa per errore su PlayStation Store, ma che gli sviluppatori hanno confermato ufficialmente e dunque sarà disponibile fra non molto per tutti i possessori di PS5.