PS Plus Extra e Premium: l'annuncio dei giochi di marzo è vicino, ecco data e orario

I precedenti ci dicono infatti che, solitamente, la scaletta delle uscite del PlayStation Plus Extra e Premium viene annunciata sempre il mercoledì pomeriggio della settimana successiva a quella della pubblicazione dei giochi "gratis" del tier Essential. Considerando che i giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential per marzo sono stati messi a disposizione martedì scorso, 5 marzo 2024, questa dovrebbe essere la settimana dell'annuncio di Extra e Premium.

Anche in questo caso non ci siano tempistiche ufficiali vere e proprie, tuttavia vedendo i precedenti è facile prevedere data e orario dell'annuncio della line-up da parte della compagnia per i suoi tier di abbonamento superiori: dunque l'annuncio dovrebbe avvenire mercoledì 13 marzo, verso le 17:30 italiane, considerando l'orario standard di tali comunicazioni.

Siamo quasi alla metà del mese, dunque siamo vicini ormai all'annuncio dei nuovi giochi PS4 e PS5 che verranno inseriti nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a marzo 2024 , considerando il modus operandi standard di Sony per quanto riguarda le comunicazioni sul suo servizio in abbonamento.

Che giochi arriveranno?

Difficile dire in anticipo quali titoli verranno aggiunti a Extra e Premium

Per quanto riguarda le anticipazioni sui possibili titoli in arrivo, questo è sempre un argomento complesso, visto che solitamente non ci sono grandi preavvisi sui giochi in arrivo in Extra e Premium, salvo eventuali leak.

Considerando che il servizio prevede raramente il lancio di giochi al day one in catalogo, solitamente non ci sono comunicazioni anticipate su quali titoli troveremo di mese in mese.

In ogni caso, possiamo aspettarci qualche anticipazione e leak anche nelle prossime ore da parte dei soliti ben informati, dunque nel caso rimanete sintonizzati, anche se a questo punto l'annuncio ufficiale è piuttosto vicino, fissato per questo mercoledì. Nel frattempo, ricordiamo i giochi che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra a Premium nel mese di marzo.