Logitech G: uno dei migliori mouse da gaming ora è migliore grazie ad un aggiornamento

Per chi compete nel panorama esport, o per chi semplicemente ci sta provando, avere tra le mani le giuste periferiche può fare la differenza. Per questo molte aziende stanno lanciando i propri marchi da gaming verticali: ne è un esempio Logitech G, che ha tra le sue fila un mouse strabiliante sotto molti aspetti , e che ora diventerà ancora meglio. Parliamo del Logitech G Pro X Superlight 2, una periferica elogiata da molti, che un update renderà ulteriormente più performante.

Cosa cambia con l'aggiornamento?

Logitech G Pro X Superlight 2

Partiamo dalla base: il mouse in questione è wireless, dotato di tasti ibridi Lightforce, sensore Hero 2 e 32.000 DPI. Ha poi 5 pulsanti Programmabili, ed è ovviamente collegabile con USB-C. Tutto questo poi è accompagnato da una durata della batteria di 95 ore, un peso ultraleggero e un polling 2K, ovvero la frequenza con la quale il mouse segnala la sua posizione al computer.

Ebbene, con il nuovo aggiornamento, quest'ultimo valore di polling è stato raddoppiato, portandolo da 2K a 4K: si tratta di una misura di frequenza, quindi in Hz, e il raddoppio rende questo fantastico mouse ancora migliore.

Una frequenza di polling così elevata si traduce in una posizione del cursore su schermo ancora più accurata, riducendo al minimo il ritardo tra movimento del mouse e rappresentazione su schermo. Questa frequenza comunque non è sempre attiva: per ottimizzare la batteria, il mouse userà tale opzione in modo intelligente.

Per poter procedere con l'aggiornamento, servirà collegare il mouse con l'applicazione G Hub di Logitech, per poi fare l'update del firmware. Ad aggiornarsi poi non sarà soltanto la periferica, ma anche il ricevitore usb.