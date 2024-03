WWE 2K24 primo nella classifica UK, ha battuto Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth ha subito un calo dell'89% rispetto alla prima settimana, il che secondo Dring si colloca agli estremi di una situazione comunque normale dopo il lancio, mentre Unicorn Overlord è riuscito a debuttare in settima posizione: un ottimo risultato per il titolo di Vanillaware.

Supportato da un trailer di lancio davvero originale e spettacolare, WWE 2K24 sembra insomma aver esordito nel migliore dei modi nel Regno Unito, quantomeno stando alle ormai tradizionali anticipazioni fornite da Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, in attesa della top 10 inglese completa .

WWE 2K24 ha debuttato in prima posizione nella classifica UK , facendo segnare un +26% sul piano delle vendite rispetto alla precedente edizione e battendo Final Fantasy 7 Rebirth , che scende dunque al secondo posto.

WrestleMania ha aiutato?

Come vi abbiamo raccontato nella recensione di WWE 2K24, il nuovo gioco di wrestling prodotto da 2K Games vanta stavolta una modalità Showcase dedicata ai quarant'anni di WrestleMania, e con l'avvicinarsi dell'evento di aprile è possibile che l'idea sia stata davvero azzeccata.

Archiviati gli scandali legati alle accuse rivolte all'ex presidente Vince McMahon, infatti, la WWE sta vivendo un momento di grande entusiasmo per il ritorno di The Rock nel nuovo ruolo di "corporate heel": una narrazione che unisce realtà e finzione ma che sta avendo eccellenti riscontri in termini di buzz e visualizzazioni.