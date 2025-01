ASUS ROG Harpe Ace Mini, la recensione del mini mouse da gaming ultraleggero

Unire l'utile al dilettevole: per certi versi è questa l'idea alla base dell'ASUS ROG Harpe Ace Mini, che ripropone le soluzioni tecnologiche del modello di dimensioni standard racchiudendole però, in un formato ridotto che diventa dunque ancora più leggero e dotato di un'autonomia migliorata, capace di sfiorare le centoquaranta ore. Nello specifico, il peso passa da 54 a 49 grammi, anche qui senza adottare pannelli traforati, e la batteria si spinge fino alle 139 ore di funzionamento in Bluetooth e con l'illuminazione RGB disattivata (105 ore a 2,4 GHz), mentre il sensore ROG AimPoint viene sostituito dalla versione Pro con i suoi 42.000 DPI di risoluzione e i profili memorizzabili diventano cinque. Inevitabilmente, tutto questo ha un costo: il prezzo ufficiale del ROG Harpe Ace Mini è pari a 149,99€, al netto delle offerte. Si tratta di una cifra adeguata alle qualità del nuovo mouse da gaming prodotto da ASUS?

Caratteristiche tecniche dell'ASUS ROG Harpe Ace Mini Dicevamo in apertura che l'ASUS ROG Harpe Ace Mini ha conservato la tecnologia del modello di dimensioni standard, ma in realtà si notano diversi importanti miglioramenti. Il primo, già accennato, riguarda il sensore ROG AimPoint Pro, che porta la risoluzione del dispositivo a 42.000 DPI, con una velocità massima pari a 750 IPS e un'accelerazione massima di 50 G. La connettività è tripla: cablata via USB (in dotazione troviamo un cavo paracord da due metri), wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, con un selettore posto sul fondo del mouse per passare dall'una all'altra. Sotto, purtroppo, è presente anche il pulsante per la regolazione dei DPI, mentre il polling rate resta fissato a 1.000 Hz: per portarlo a 8.000 bisogna acquistare a parte l'apposito booster, ed è chiaramente un peccato. Gli interruttori sono dei ROG Optical Micro Switch testati per cento milioni di click, estremamente precisi e reattivi: i pulsanti principali sono quasi del tutto privi di pre-travel. I tasti sono in tutto cinque, incluso lo scroller (che possiede un'unica modalità di scorrimento: manca quella fluida) e i due classici extra laterali, che in questo caso possiedono una bombatura ben riconoscibile sotto il pollice. L'ASUS ROG Harpe Ace Mini con l'illuminazione accesa È presente un piccolo sistema di illuminazione RGB sullo scroller, pilotabile come al solito tramite il software gratuito Armoury Crate, che vivacizza l'estetica del mouse in particolare nella versione di colore bianco (alternativa a quella nera). Le dimensioni infine, sono pari a 117 x 63 x 37 millimetri, mentre il peso come detto è pari a 49 grammi una volta rimosso il dongle USB dall'apposito alloggiamento. Scheda tecnica ASUS ROG Harpe Ace Mini Design: semi-simmetrico

semi-simmetrico Switch: ROG Optical Micro Switch da 100 milioni di click

ROG Optical Micro Switch da 100 milioni di click Connettività: Bluetooth, wireless 2,4 GHz, cablata

Bluetooth, wireless 2,4 GHz, cablata Sensore: ROG AimPoint Pro

ROG AimPoint Pro Risoluzione: fino a 42.000 DPI

fino a 42.000 DPI Polling rate: 1.000 Hz

1.000 Hz Autonomia: fino a 139 ore

fino a 139 ore Programmabile: sì, cinque profili

sì, cinque profili Illuminazione RGB: sì

sì Accessori: cavo, adattatore USB, extender USB, pannelli adesivi

cavo, adattatore USB, extender USB, pannelli adesivi Dimensioni: 117 x 63 x 37 millimetri

117 x 63 x 37 millimetri Peso: 49 grammi

49 grammi Prezzo: 149,99€

Design L'ASUS ROG Harpe Ace Mini possiede un design semi-simmetrico, nel senso che i due lati del mouse sono identici, non fosse per la presenza dei due pulsanti extra a sinistra, che risultano accessibili senza difficoltà solo se si è destrimano. Le soluzioni estetiche adottate dai progettisti derivano inevitabilmente da quelle del ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, pur in una versione "compatta". I pulsanti extra laterali dell'ASUS ROG Harpe Ace Mini I due pulsanti principali si aprono dunque sullo stesso, elegante corridoio centrale dove troviamo lo scroller, mentre l'alternanza di bianco e grigio donano uno stile minimale al modello che ci è stato fornito per questa recensione, evidenziando una personalità superiore rispetto alla tradizionale colorazione nera. A completare il quadro c'è l'immancabile serigrafia con il logo ROG che cade sotto al palmo.

Esperienza d'uso A caratterizzare fortemente le sensazioni d'uso dell'ASUS ROG Harpe Ace Mini è senz'altro la finitura ruvida delle sue plastiche, che insieme alle due sezioni zigrinate, rende la presa del dispositivo assolutamente stabile in qualsiasi situazione. E così, nonostante il peso estremamente ridotto, il mouse può contare su una "tenuta di strada" invidiabile. L'ASUS ROG Harpe Ace Mini impugnato Si tratta ovviamente di un pregio importante, che fa una certa differenza quando ci si cimenta con i vari sparatutto in prima persona, ad esempio Call of Duty: Black Ops 6, e mantiene stabili i valori di funzionamento di un apparecchio che in nessun momento abbiamo trovato giocattoloso o poco affidabile, tutt'altro: le dimensioni sono l'unico aspetto "ridotto" di questo prodotto. È un peccato che il selettore per i DPI non possa essere raggiunto "al volo" durante una sessione di gioco, ma al di là di questa mancanza le sensazioni che il ROG Harpe Ace Mini restituisce sono davvero eccellenti, specie per quanto concerne il feedback dei pulsanti: i click sono soddisfacenti e rapidissimi, i pulsanti laterali risultano davvero ben valorizzati e premerli è un piacere. Uno sguardo al fondo dell'ASUS ROG Harpe Ace Mini Lo scroller, come detto, vanta purtroppo un'unica modalità di scorrimento ma non l'abbiamo trovata troppo ruvida, anzi ci è sembrata sorprendentemente fluida. Inutile dire che, per via delle sue caratteristiche, il mouse si presta benissimo a qualsiasi tipo di utilizzo quotidiano, dalla semplice navigazione web al lavoro da ufficio.

Conclusioni Prezzo 149,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.0 ASUS ROG Harpe Ace Mini è un mouse perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo di dimensioni ridotte ma non vuole rinunciare alla tecnologia, che qui la fa da padrone grazie al sensore da 42.000 DPI, agli eccellenti switch ottici, alle personalizzazioni disponibili via software e alle tante attenzioni che i progettisti hanno riposto sul piano dell'estetica e dell'ergonomia. Inevitabilmente queste cose incidono sul prezzo, che purtroppo non è "mini".