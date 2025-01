I compositori di Intergalactic: The Heretic Prophet hanno vinto un Golden Globe Awards

Trent Reznor e Atticus Ross hanno vinto il premio per la miglior colonna sonora originale ai 2025 Golden Globe Awards per Challengers. Ve li segnaliamo anche perché sono anche i compositori della colonna sonora di Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo gioco di Naughty Dog. Il duo è anche meglio noto come Nine Inch Nails.

Hanno battuto l'ex frontman degli Yuck Daniel Blumberg (The Brutalist), Hans Zimmer (Dune: Part Two), Volker Bertelmann (Conclave), Kris Bowers (Il Robot Selvaggio) e Camille e Clément Ducol (Emilia Pérez). Si tratta della sesta nomination ai Golden Globes e della terza vittoria della loro carriera (dopo The Social Network e Soul).