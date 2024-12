Intergalactic: The Heretic Prophet è in realtà un horror? Tanti indizi puntano in questa direzione

Intergalactic: The Heretic Prophet è il nuovo gioco di Naughty Dog, diretto da Neil Druckmann (Uncharted 4, The Last of Us). Sappiamo che sarà un gioco sci-fi, ma esattamente cosa possiamo aspettarci?

Secondo il riassunto ufficiale della trama, "Intergalactic metta al centro la nostra nuova protagonista, Jordan A. Mun, una pericoloso cacciatrice di taglie che finisce per arenarsi su Sempiria, un pianeta lontano le cui comunicazioni con l'universo esterno si sono oscurate centinaia di anni fa. Infatti, chiunque sia volato su di esso nella speranza di svelare il suo misterioso passato non ha più avuto notizie. Jordan dovrà usare tutte le sue capacità e il suo ingegno per sperare di essere la prima persona in oltre 600 anni a lasciare la sua orbita."

È una buona descrizione, ma i toni della storia non sono ancora chiarissimi. Ora, però, scopriamo un nuovo dettaglio: Intergalactic: The Heretic Prophet avrà delle componenti horror.