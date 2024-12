Intergalactic: The Heretic Prophet è al centro di un nuovo teaser di Druckmann, con una immagine

Parlando di speranza, o se preferite di 'fede' verso il progetto, vi è ora un nuovo piccolo teaser che ci permette di capire in che modo la compagnia sta vivendo il nuovo videogioco in sviluppo.

Intergalactic: The Heretic Prophet è il prossimo gioco di Naughty Dog, uno dei team di maggior successo per quanto riguarda i PlayStation Studios. La compagnia negli anni ha sfornato tanti capolavori e ora sembra intenzionata a dare il via a una nuova saga o, supponiamo, almeno sperano che il gioco abbia abbastanza successo da dare il via a una IP.

Cosa è stato detto su Intergalactic: The Heretic Prophet

Neil Druckmann, capo del team e director dei Intergalactic: The Heretic Prophet, ha condiviso una immagine - che potete vedere qui sotto - nella quale vediamo delle immagini tratte da The Last of Us, Uncharted, Jak and Daxter e, infine, anche da Intergalactic: The Heretic Prophet. La parte più interessante, però, è legata alle scritte usate da Druckmann.

I videogiochi di Naughty Dog

Nel caso di The Last of Us viene affermato che "si parla di amore", per Uncharted si usano i termini "amicizia" e "avventura", nel caso di Jak and Daxter si parla di "eroismo". Infine, per Intergalactic: The Heretic Prophet si parla di "fede".

Un modo per leggere questo termine è che Naughty Dog ha fede in questo progetto e nella visione di Druckmann, anche a dispetto delle critiche dei giocatori per la presenza di una protagonista femminile.

Non sappiamo molto del gioco, quindi è troppo presto per afferma che il termine "fede" è un chiaro indizio sulla trama (anche se il sottotitolo del gioco sembra suggerire che il tema religioso sia presente nel videogioco). Potete però farvi un'idea del gioco tramite il nostro approfondimento su Intergalactic: The Heretic Prophet.