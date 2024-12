YouTube inizia a bloccare il clickbait: vediamo le nuove regole per impedire che gli utenti vengano ingannati

Secondo il post sul blog di YouTube, questa modifica verrà introdotta "lentamente" prima in India , ma "si espanderà a più Paesi" nei "prossimi mesi", almeno secondo quanto dichiarato dal portavoce di YouTube Jack Malon in un comunicato.

La spiegazione di YouTube sul clickbait

YouTube ha dichiarato che questa politica combatterà il clickbait "eclatante" che inganna gli spettatori, con particolare attenzione ai video relativi a "notizie dell'ultima ora" o "eventi attuali". Google spiega che i "clickbait eclatanti si verificano quando il titolo o la miniatura del video includono promesse o affermazioni che non vengono mantenute all'interno del video stesso, soprattutto quando il contenuto è incentrato su notizie dell'ultima ora o su eventi attuali. Questo può far sentire gli spettatori ingannati, frustrati o addirittura fuorviati, soprattutto nei momenti in cui vengono su YouTube alla ricerca di informazioni importanti o tempestive".

Il logo di YouTube

Esempi di clickbait sono: "un titolo di un video che dice 'il presidente si è dimesso!' quando il video non parla delle dimissioni del presidente. Una miniatura che dice 'top political news' su un video che non include alcuna notizia."

Con l'introduzione della politica in India, YouTube rimuoverà immediatamente i contenuti che violano le regole senza dare prima ammonimenti ai creatori, almeno in un primo momento. "E mentre continuiamo a educare i creatori, i nostri sforzi per far rispettare le regole daranno la priorità ai nuovi video caricati", spiega YouTube.

