Momo Yaoyorozu da My Hero Academia è perfetta nel cosplay da eroina di ao_cos_

My Hero Academia, nella sua versione anime, si avvicina alla stagione finale. Gli appassionati delle storie di Midoriya e dei suoi compagnia termineranno, ma manca ancora un po' di tempo prima dell'arrivo della parte conclusiva del racconto. Nel frattempo, gli appassionai possono ingannare l'attesa ammirando i migliori cosplay in circolazione, come ad esempio il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da ao_cos_.

Momo Yaoyorozu è una delle compagne di classe di Midoriya, nella 1-A della Yuei Academy. Si tratta di una ragazza di famiglia ricca, quasi nobile per come viene presentata, e la sua capacità è quella di creare qualsiasi oggetto a partire dalla sua pelle, consumando i propri grassi. Può farlo però solo se conosce perfettamente la struttura dell'oggetto che vuole creare, infatti la ragazza è una grande studiosa, per poter usare al meglio la sua capacità.