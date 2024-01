My Hero Academia: il cosplay di Toga Himiko di saraiwazawa è carinissimo e folle al tempo stesso

My Hero Academia è amato per i suoi eroi, ma anche per i suoi tanti "villain" che pur essendo i cattivi della serie non possono non appassionare e spingerci alle volte a tifare per loro. Tra tutti, la folle Toga Himiko è una delle più apprezzate, anche nel mondo del cosplay. Ora, possiamo vedere il cosplay di Toga Himiko realizzato da saraiwazawa.

saraiwazawa ci propone un cosplay di Toga Himiko con la sua classica tenuta scolastica. Ovviamente, la "villain" impugna il coltello, una delle sue armi tipiche. Ricordiamo che il suo potere, o Quirk se preferite, è legato al sangue: se lo ingerisce, può trasformarsi nella persona a cui quel sangue appartiene. Il cosplay riesce però anche a ricrea perfettamente quel mix di dolcezza e follia che contraddistingue Toga Himiko.

Cosa ne pensate del cosplay di Toga Himiko realizzato da saraiwazawa?