Quanto costa Apple Vision Pro completo di tutti gli accessori?

Tra queste, spicca certamente il prezzo base del Vision Pro, fissato a 3.499 dollari . È essenziale scoprire a questo punto, cosa includerà la confezione del Vision Pro e quali altri accessori dovranno essere acquistati a parte. Ebbene, per la versione completamente equipaggiata con gli accessori acquistati a parte, il costo potrebbe salire fino a circa 4800 dollari .

Con l'apertura dei pre-ordini per Vision Pro, emergono nuovi dettagli intriganti sull'ambizioso progetto di Apple.

Qualche calcolo

La custodia da viaggio progettata per trasportare Apple Vision Pro

Apple Vision Pro è un audace dispositivo dotato di avanzate funzionalità di realtà aumentata, pensate per l'intrattenimento, la produttività e il gioco.

Nella confezione del Vision Pro, Apple include diversi accessori, fornendo gli utenti di tutto il necessario per utilizzare il visore immediatamente.

Di default, Vision Pro arriva provvisto di una fascia Solo Knit, una fascia Dual Loop, un Light Seal, due cuscinetti per il Light Seal, una copertura per la parte anteriore del dispositivo, un panno per la pulizia, una batteria, un cavo USB Type-C e un adattatore USB Type-C.

Questi sono gli elementi che ne rappresentano la dotazione di base; personalizzare il visore aggiungendo accessori e opzioni extra avrà un impatto sul costo complessivo del prodotto.

Per quanto riguarda i costi specifici degli accessori:

Custodia da viaggio: 199 dollari

Batteria extra: 199 dollari

Zeiss Optical Inserts: a partire da 99 dollari, con costi che possono variare in base al tipo necessario per la prescrizione

Sigillo luminoso extra: 199 dollari

Cuscino extra per il sigillo luminoso: 29 dollari

Porta batteria Belkin: 49,95 dollari

Fascia extra in maglia singola: 99 dollari

Fascia extra a doppio giro: 99 dollari

Cavo di ricarica extra: 29 dollari

Alimentatore extra: 39 dollari

Ricordiamo che il prezzo base è di 3.499 dollari per la configurazione con 256 GB di archiviazione.

Passando a 512 GB, il costo aumenta a 3.699 dollari, mentre la versione da 1 TB costa 3.899 dollari.

Per coloro che desiderano coprire eventuali danni tramite assicurazione, sarà possibile aggiungere Apple Care Plus ad un costo aggiuntivo di 499 dollari.

In caso di utilizzo del Vision Pro da parte di più persone, potrebbe essere necessario acquistare light seal aggiuntivi, cuscini, fasce per la testa e inserti ottici Zeiss, in quanto ognuno richiede una misura specifica.