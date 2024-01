Apple Vision Pro: ripararlo costerà tantissimo, anche per chi sottoscrive AppleCare Plus

Gli utenti sono perciò invitati a ponderare attentamente se l'investimento supplementare in AppleCare Plus sia conveniente alla luce dei potenziali costi di riparazione che, in generale, sembra non saranno trascurabili.

Dopo l'acquisto, i consumatori statunitensi si troveranno a dover decidere se optare per l' opzione AppleCare Plus , al costo di 24.99 dollari al mese o 499 dollari per un periodo di due anni. Tale valutazione diventa significativa per coloro che desiderano evitare costi elevati di riparazione.

La copertura di Apple Care

AppleCare Plus, con una franchigia di 299$ per ogni incidente, può essere conveniente a fronte dei costi eventuali da sostenere

Il giornalista Amrita Khalid, noto per la sua competenza nel settore tecnologico e delle politiche di sorveglianza, ha condiviso dettagli attraverso la newsletter Hot Pod, mettendo in luce considerazioni sul prezzo e sui costi dei servizi associati all'attesissimo visore.

Superata la data di lancio di Apple Vision Pro sarà possibile procedere all'acquisto; la decisione successiva riguarderà l'adesione all'assicurazione AppleCare Plus, che, al costo di 499 dollari, offre due anni di copertura per danni accidentali.

I termini e le condizioni specificano la copertura per "eventi esterni inaspettati e non intenzionali", inclusi incidenti come il versamento di liquidi o la caduta del dispositivo.

Con AppleCare Plus, la copertura si estende a un "numero illimitato" di eventi, pagando una franchigia di 299 dollari per ciascun incidente.

Attualmente, le opzioni di riparazione sono limitate a due categorie, ovvero "vetro anteriore rotto" o "altri danni".

Per coloro coperti da AppleCare Plus, la riparazione del vetro costa 299 dollari, mentre la sostituzione dell'intero dispositivo richiede una spesa di 799 dollari, cifra identica a quella richiesta per la riparazione del solo vetro in assenza di copertura aggiuntiva.

La copertura estesa di Apple potrebbe risultare cruciale per interventi più avanzati su danni gravi, i cui costi ammonterebbero fino a 2,399 dollari, rappresentando oltre i due terzi del costo di un Vision Pro nuovo.

Nonostante Apple non fornisca dettagli precisi sui danni che potrebbero richiedere la sostituzione completa, è ragionevole supporre che negozi di riparazioni locali non dispongano di uno schermo Micro-OLED da 23 milioni di pixel di rimpiazzo.

Di conseguenza, l'eventualità della sostituzione potrebbe avere un impatto significativo nel caso in cui lo schermo risulti irrimediabilmente danneggiato.