Apple Vision Pro al lancio avrà meno unità disponibili del previso; cos'ha in mente Apple?

L'analista sostiene che il successo di Apple Vision Pro sarà determinato dal forte interesse generato , unitamente alle tecnologie rivoluzionarie coinvolte. Data la limitata disponibilità iniziale, Kuo suggerisce che le prime unità in vendita potrebbero esaurirsi presto, con i tempi di consegna che di conseguenza andrebbero ad allungarsi.

Successo dichiarato

Le specifiche hardware e il software di Apple Vision Pro sono superiori alla media il che potrebbe giustificare il costo elevato di 3.499 dollari

Alla base di queste previsioni c'è la presenza di una solida base di fan e appassionati disposti ad andare al di là del prezzo di oltre 3000 dollari.

Gli entusiasti che desiderano acquistare il nuovo visore Apple Vision Pro sono mossi da grande fervore, confidando nel fatto che si tratti di un prodotto di successo o addirittura indispensabile.

Secondo quanto dichiarato da Mark Gurman di Bloomberg, sembra che le recensioni del visore siano oggetto di un attento lavoro di orchestrazione da parte di Apple.

Giornalisti, youtuber e influencer che avranno l'opportunità di sperimentare il dispositivo il 16 e il 23 gennaio, vedranno le proprie recensioni pubblicate alla fine del mese, proprio in prossimità del lancio di Vision Pro sul mercato.

Ancora Kuo, rende una previsione delle entrate che il lancio del visore potrebbe generare: si tratterebbe quasi di 280 milioni di dollari per Apple.

Oltre alla cifra di 3,499 dollari per l'acquisto dell'headset, il gigante con sede in California, confida anche nella vendita di accessori come fonte di reddito.

Si prevede che l'azienda venderà lenti correttive con un prezzo compreso tra $99 e $149.