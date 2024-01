Apple Vision Pro: il lancio è ufficiale, ecco data di uscita e prezzo

Dopo un debutto alla Worldwide Developer Conference lo scorso giugno, Apple ha finalmente annunciato la data di spedizione per il suo headset Vision Pro negli Stati Uniti: il 2 febbraio, tra poco meno di un mese. Inizialmente previsto per l'inizio del 2024, l'azienda non aveva suggerito una data di lancio definitiva per il dispositivo; dopo la presentazione iniziale, Cupertino ha lavorato diligentemente per ampliare le potenzialità di utilizzo del suo primo visore di realtà mista, portandolo ad un livello successivo di sviluppo. In stretta sinergia col team software, Apple sta ultimando gli sforzi nell'ottimizzare l'esperienza di VisionOS, eliminando bug e migliorando la fluidità dell'esperienza utente.

Nel frattempo, ha condiviso i dettagli riguardanti l'imballaggio e le lenti incluse nel visore.

Accessori e dettagli Apple ha confermato la data di spedizione per il suo primo visore per la realtà mista: il 2 febbraio 2024 I dettagli forniti da Apple spiegano che Vision Pro sarà dotato di due opzioni di configurazione al momento del lancio, relative a due tipi di fasce per il capo: la fascia Solo Knit e la fascia Dual Loop. Nella confezione sarà incluso un cavo di ricarica USB-C, un adattatore di alimentazione USB-C, una batteria, un panno per la pulizia, una cover per il display frontale e cuscinetti per la guarnizione.

Tutti questi accessori saranno parte del pacchetto. Il modello di base del Vision Pro offre una memoria di 256 GB e include: Fascia Solo Knit e fascia Dual Loop

Guarnizione leggera con due cuscinetti corrispondenti

Cover Apple Vision Pro

Panno per la pulizia

Batteria

Cavo di ricarica USB-C e adattatore di alimentazione USB-C L'headset Vision Pro presenta uno schermo 4K per ciascun occhio e permette la transizione tra realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) tramite una manopola posizionata sul lato. È alimentato da due chip: il chip M2 di Apple e il nuovo chip R1, dedicato al processamento dei dati provenienti dai sensori integrati, dalle telecamere e dai microfoni.

Inoltre, gli utenti possono navigare nell'interfaccia senza l'uso di un controller, grazie al supporto della nuova tecnologia per il tracciamento degli occhi, della testa e delle mani.