Apple iOS 17.2 disponibile in beta, scopriamo le novità e i Video Spaziali

Apple ha rilasciato la terza versione beta di iOS e iPadOS 17.2, insieme a macOS Sonoma 14.2 e tvOS 17.2.

Queste nuove release si concentrano principalmente sulla correzione di bug e sull'ottimizzazione delle prestazioni, ma presentano anche alcune interessanti novità. La beta di iOS 17.2 introduce alcune funzioni che erano state annunciate al tempo dell'evento di presentazione degli iPhone 15 a settembre. Senza dubbio, suscita maggiore curiosità l'introduzione dell'opzione per registrare "Video Spaziali" su iPhone Pro e Pro Max.

Si tratta di filmati immersivi in 3D che saranno supportati in futuro su Vision Pro.

Video Spaziali Con il nuovo aggiornamento gli iPhone 15 Pro potranno registrare in modalità "Video Spaziali" La versione beta di iOS 17.2 introduce una funzione intrigante: la possibilità di registrare video spaziali con iPhone 15 Pro e Pro Max. Identificabili tramite un'icona dedicata, questi video, registrati a 30 fotogrammi al secondo a 1080p, cattureranno immagini in 3D, sfruttando la combinazione delle telecamere ultrawide e principale. Quando Vision Pro verrà rilasciato all'inizio del 2024, sarà possibile godere dei video spaziali attraverso il visore Apple. Le registrazioni in questa modalità occupano circa 130 MB di spazio di archiviazione al minuto; allo stato attuale, vengono visualizzati sul telefono come dei normali video ad alta risoluzione, senza che ci sia la possibilità di fruirne in 3D. L'abilitazione alla registrazione dei video spaziali richiede l'accesso alla sezione "Fotocamera" nelle Impostazioni, dove è stato introdotto il toggle "Video spaziale per Apple Vision Pro". Un'altra novità di iOS 17.2 riguarda l'implementazione di avvisi per contenuti sensibili anche nelle anteprime delle app Contatti e Telefono.

Questi andranno a offuscare automaticamente i fotogrammi estendendosi anche ai trasferimenti AirDrop, ad iMessage e ai videomessaggi FaceTime. Inoltre, iOS 17.2 introduce l'app Diario, che fa uso dell'apprendimento automatico per suggerire i momenti da annotare in base alle attività dell'utente, come foto scattate, allenamenti, musica ascoltata e altro ancora.