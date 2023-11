Madame Web, trailer italiano per il film ambientato nell'universo di Spider-Man

Non sembra affatto male!

In effetti il trailer sorprende rispetto a quelle che potevano essere le aspettative legate a un progetto del genere, anche se in effetti meno un personaggio è noto e più libertà d'azione viene concessa a chi si occuperà di portarlo sul grande schermo, nella speranza che siano persone di talento.

In questo caso la regista è S. J. Clarkson, che pur non avendo una grandissima esperienza cinematografica può vantare la direzione di svariati episodi di serie televisive come Succession, Collateral, Orange is the New Black e i marvelliani Jessica Jones e The Defenders.