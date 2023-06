Kraven il Cacciatore, primo trailer red band per il film ambientato nell'universo di Spider-Man

Kraven il Cacciatore si mostra con il primo trailer in versione red band, pubblicato da Sony per presentare finalmente il film con Aaron Taylor-Johnson dedicato alla celebre nemesi di Spider-Man.

Protagonista nella sua versione videoludica anche del gameplay di Marvel's Spider-Man 2, il personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1964 viene rappresentato in questa trasposizione cinematografica come un uomo dotato di poteri sovrumani.

Non si tratta però il risultato di una pozione speciale, bensì delle conseguenze di uno scontro ravvicinato con un leone, che in qualche modo ha conferito a Kraven abilità simili a quelle del feroce felino e una certa attitudine alla violenza.

Il film farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche a ottobre e scopriremo se si tratterà anche stavolta di un esperimento infelice, come accaduto di recente per Morbius e in generale per Venom, oppure di un'aggiunta di valore allo Spider-Verse live action.