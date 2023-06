Aliens: Dark Descent, voti contrastanti dalla stampa internazionale

Aliens: Dark Descent è stato accolto dalla stampa internazionale con voti davvero contrastanti, che vanno dal 9/10 al 3/10 e sembrano dipingere il quadro di un prodotto parecchio divisivo, percepito in maniera molto diversa dalle varie testate.

God is a Geek - 9

But Why Tho? - 8,5

GameStar - 8,2

CGMagazine - 8

TheSixthAxis - 8

Noisy Pixel - 8

Pure Xbox - 8

GamesRadar+ - 7

IGN - 7

Eurogamer - 6

We Got This Covered - 6

TheGamer - 3

In uscita domani, 20 giugno, Aliens: Dark Descent ci catapulta nelle atmosfere della celebre saga cinematografica, al comando di una squadra di Colonial Marines impegnati ad affrontare la minaccia di un'orda di Xenomorfi sulla luna di Lethe.

Il gameplay strategico del titolo sviluppato da Tindalos Interactive utilizza un approccio open map, con ampi livelli da esplorare e una vasta gamma di tattiche che potremo mettere in campo di volta in volta per riuscire a sconfiggere i nostri temibili avversari.

Dicevamo però dell'accoglienza così contrastante riservata al gioco: laddove il 9/10 di God is a Geek parla di "uno dei più coinvolgenti ed entusiasmanti tactical shooter" che il redattore abbia mai provato, il 3/10 di TheGamer dice invece che ci troviamo di fronte a un generico clone di XCOM praticamente privo di pregi.