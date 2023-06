Apple Vision Pro: le lenti da vista Zeiss costeranno 300-600 dollari, dice Bloomberg

Apple Vision Pro non consentirà agli utenti di indossare degli occhiali sotto al visore, bensì richiederà l'acquisto di lenti da vista Zeiss il cui prezzo, tuttavia, non è stato ancora comunicato. Ebbene, secondo Mark Gurman di Bloomberg si parlerà di 300-600 dollari a paio.

Non una buona notizia per le persone che hanno già intenzione di investire i 3.499 dollari necessari per Apple Vision Pro, ma che avendo dei problemi di vista dovranno sborsare un'ulteriore somma per poter utilizzare il dispositivo.

"Immagino che le lenti da vista Zeiss per Vision Pro costeranno almeno 300-600 dollari a paio, a meno che Apple non voglia accollarsi parte di questo costo a causa del già alto prezzo del visore", ha scritto Gurman.

Sull'accollarsi parte del costo il giornalista di Bloomberg ha scatenato grande ilarità fra i propri follower, visto che si tratta di una politica che la casa di Cupertino difficilmente applicherà, ma a preoccupare è più che altro il discorso relativo al prezzo di partenza.

Come sappiamo, infatti, i 3.499 dollari del Vision Pro rappresentano solo la somma di partenza e non è chiaro quali altre integrazioni bisognerà fare per ottenere un set completo, né a maggior ragione quale sarà la conversione in euro effettuata dall'azienda quando si parlerà di distribuzione al di fuori degli USA: