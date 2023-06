Diablo 4 meglio su PS5 o Xbox Series X|S? La video analisi di Digital Foundry risponde

Diablo 4 gira meglio su PS5 o Xbox Series X|S? E come si comporta su PS4? La video analisi di Digital Foundry fa chiarezza su tutti questi punti, confermando la grande solidità dell'action RPG su tutte le piattaforme.

Il gioco di Blizzard che ha venduto più velocemente tra tutti, Diablo 4 punta a offrire un'esperienza a 60 fps stabili sulle console di ultima generazione, e per farlo scende a patti sul piano della risoluzione, partendo da circa 1260p reali ed effettuando un convincente upscaling a 4K.

Volendo trovare una differenza fra PlayStation 5 e Xbox Series X, si può dire che nelle fasi più complesse la piattaforma Sony perde qualche fotogramma in più, ma in linea di massima le due versioni appaiono fondamentalmente identiche e ugualmente solide.

Naturalmente su Xbox Series S tali valori risultano inferiori, nella fattispecie una risoluzione reale di 864p che viene portata a 1440p e una qualità generalmente minore per quanto riguarda texture ed effettistica, ma anche qui c'è davvero poco di cui lamentarsi, tutto considerato.

Per quanto riguarda invece i sistemi di precedente generazione, in questo caso PS4, purtroppo bisogna scendere a grossi compromessi: la risoluzione reale è pari a 720p ma soprattutto non ci si spinge oltre i 30 fps, in netta contrapposizione con quanto offerto alcuni anni fa da Diablo 3 sullo stesso hardware.

