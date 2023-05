Diablo 4, la recensione della campagna dell'attesissimo gioco di Blizzard

Col tempo risicato a disposizione per provare un titolo tanto imponente e tutta una serie di fattori che andremo a sviscerare nelle prossime righe, abbiamo deciso di rimandare la nostra valutazione finale di un paio di settimane: il tempo di affondare davvero gli artigli in un endgame che è fatto anche e soprattutto di confronto, condivisione e approfondimenti. In questa recensione di Diablo 4 , insomma, troverete le nostre opinioni sulla prima parte del gioco - la campagna - e sulla struttura ossea che tiene in piedi il nuovo gameplay. Avremo occasione di tornare sull'endgame e sull'anima di Diablo 4 in un secondo momento, quando avremo una visione più chiara e più lucida delle sue potenzialità sul lungo termine: ci sembrava il modo più trasparente per approcciarci a un marchio che non meritava nulla di meno.

Diablo, poi, è una serie speciale. Molti giocatori aspettavano questo sequel da undici anni; ventitré se consideriamo tutti quelli che hanno mal digerito le scelte di Diablo III o Diablo Immortal, e che si sono dovuti rivolgere a Diablo II: Resurrected - oppure a una concorrenza limitata quanto feroce - per provare le stesse sensazioni di una volta. E già su questi temi si potrebbero aprire infinite parentesi. Come abbiamo detto, parlare di Diablo 4 è complicato, ma parlarne bisogna perché lo abbiamo giocato in anteprima, abbiamo completato la campagna e grattato appena la superficie dell'endgame che rappresenta l'anima del gioco.

Parlare di un titolo come Diablo 4 è una faccenda molto delicata. In primo luogo perché l'ha sviluppato Blizzard , una compagnia famosissima che ha fatto la storia del nostro medium preferito, ma che negli ultimi tempi ha faticato a brillare come faceva una volta.

La nuova natura di Diablo

Neyrelle è uno dei personaggi più interessanti e promettenti di Diablo 4

Prima di dissezionare Diablo 4 è giusto capire in che modo Blizzard ha proiettato il suo marchio più importante - forse anche più importante di World of Warcraft - nell'Anno del Signore 2023. Chi ha seguito il lungo, lunghissimo sviluppo del gioco, e magari lo ha anche provato nei weekend di beta, avrà sicuramente notato i subdoli e al contempo macroscopici cambiamenti alla collaudata struttura, ora più simile a un MMORPG che a un action GDR con un'opzionale modalità multigiocatore.

Alle fondamenta, Diablo 4 è rimasto Diablo, ma tutto il resto si è ingigantito e abbraccia meccanismi più complessi del mero movimento punta e clicca di una volta: tra cavalcature per spostarsi più velocemente nelle mappe contigue, negozi di cosmetici e Pass Battaglia, boss mondiali multigiocatore e rotazioni di eventi pubblici in un mondo online persistente, qualche volta sembra di giocare Lost Ark invece che Diablo. Il che ha perfettamente senso, visto che Blizzard stessa identifica Diablo 4 come un live service, prima di tutto, e come un GDR in seconda istanza.

Qualche giorno fa abbiamo avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con il game designer Dini McMurry e il vice director Zaven Haroutunian. Abbiamo chiesto come mai Blizzard abbia scelto questo approccio MMO-Lite per il suo nuovo Diablo, e McMurry ci ha risposto molto tranquillamente che non è stato Diablo a cambiare pelle: semmai, ha inglobato nelle dinamiche storiche alcuni meccanismi contemporanei che i giocatori sembrano apprezzare molto. Blizzard avrebbe solo attualizzato certi aspetti di una formula che ha sintetizzato da sé intorno al 1997, incorporando nel gameplay elementi come la schivata a ricarica o gli attacchi telegrafati. Quanto alla natura live service di Diablo 4, Haroutunian ci ha spiegato che era la formula più adatta ai grandi piani che Blizzard ha in mente per il futuro: aggiornamenti periodici, completamente gratuiti, che terranno il nuovo Diablo sulla cresta dell'onda per almeno un decennio.

È tutto molto bello e stimolante, ma nel concreto la nostra prova ha ridimensionato la forma di Diablo 4 in quella di un MMO-Lite abbastanza convenzionale, se non per il solidissimo gameplay che grida Blizzard in ogni pixel. Siamo piuttosto sicuri che siano state le circostanze a sminuire la portata delle proclamazioni summenzionate, ed è anche per questo che vorremmo giocare Diablo 4 in condizioni normali prima di esprimere un giudizio sulla forma che ha assunto.

L'equipaggiamento gioca un ruolo fondamentale nella scelta delle abilità di Diablo 4

Nel corso del nostro test, infatti, ci siamo imbattuti in pochissimi giocatori. Haroutunian ha imputato queste circostanze sfortunate proprio alla natura del gioco: secondo lui, ora che Sanctuarium è un mondo vasto e ininterrotto in cui ci si può muovere liberamente e scegliere la propria strada, è più raro che i giocatori si trovino a combattere demoni e briganti negli stessi angoli delle mappe. Un corto circuito causato dalla ristretta partecipazione al test anticipato, che ovviamente poteva contare solo un numero limitato di giocatori, ciascuno col proprio tempo individuale da dedicare alla campagna che, come vi spiegheremo tra poco, garantisce una discreta libertà di movimento e progressione.

Avendo giocato Diablo 4 nei precedenti weekend aperti al pubblico, abbiamo un'idea abbastanza chiara di quanto sia valido questo approccio, ma allo stesso tempo è importante sottolineare che il nuovo Sanctuarium persistente è sospeso in una specie di limbo in cui da una parte non sembra essere cambiato nulla, e si può continuare a giocare in totale solitudine, e dall'altra si finisce per sbattere la testa contro i paletti che i ragazzi di Blizzard hanno messo per consolidare la componente multigiocatore.

Per sconfiggere i boss mondiali servono molti giocatori

Alcune attività e certi contenuti - come i boss mondiali, progettati per tenere testa a decine di giocatori contemporaneamente - ci sono stati preclusi nel corso del nostro test, così come ci è sfuggita la peculiarità di questa iterazione di Sanctuarium nel suo momento di massima popolarità. Sono aspetti di Diablo 4 che a nostro avviso hanno una certa importanza, perché ci siamo trovati a giocare in un mondo vasto ma vuoto, non proprio appagante all'ennesimo evento pubblico o avamposto che non siamo riusciti a completare: Haroutunian ha ammesso che alcuni contenuti sono stati programmati per essere affrontati in compagnia, sebbene sia possibile superare queste sfide anche da soli, ma difficilmente col risultato migliore possibile.

C'è poi un altro aspetto della natura live service di Diablo 4 che comunque non riusciremo a valutare neppure tra due settimane, e cioè il supporto a lungo termine. In questo caso possiamo solo contare sulla promessa di Blizzard, che in teoria vorrebbe lavorare su Diablo 4 ancora molto a lungo, anche se prima deve riuscire a riscuotere un successo sufficiente a giustificare l'investimento. Sappiamo che Diablo 4 includerà un Pass Battaglia in versione normale e premium, più un negozio virtuale in cui si potranno pagare con la carta di credito vari cosmetici: assenti nella versione del client da noi testata in anticipo, non abbiamo potuto toccare con mano questi contenuti. E se gli incassi basteranno a sostenere un regolare flusso di aggiornamenti, correzioni e novità potremo stabilirlo solo tra alcuni mesi e, nel frattempo, valutare solo ciò che Blizzard garantisce al lancio.