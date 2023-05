Mediterranea Inferno, abbiamo provato un’avventura metafisica che guarda a De Chirico

Una storia di miraggi

De Chirico è una presenza fissa in Mediterranea Inferno

Mediterranea Inferno racconta la storia di tre ragazzi, ex membri di una band chiamata I Ragazzi del Sole, che si ritrovano dopo la pandemia del 2020 e decidono di compiere un viaggio in Puglia per riprendere i contatti e, in qualche modo, tornare a dare un senso alla loro amicizia. Sono tre persone tormentate, ognuna per motivi diversi, che accettano di rivedersi spinte da un passato che la malattia ha reso remoto, come se dal loro ultimo incontro fosse trascorsa un'intera vita. Sono anche tre individualità schiacciate dalla storia e dall'ambiente in cui vivono, che non riescono a trovare sé stesse nonostante i diversi percorsi intrapresi. La Puglia del gioco è un frammento d'Italia che viene raccontato attraverso dei disegni che richiamano senza indugio alcuno le visioni di De Chirico. L'accostamento è così forte e voluto, che in una sequenza della demo che abbiamo avuto modo di provare, uno dei personaggi appare vicino a un quadro dell'artista di Volo, creando un'immediata simmetria con le sue vicende esistenziali e la sua pittura metafisica.

Mediterranea Inferno è una visual novel con alcune diramazioni narrative che non possiamo ancora affermare con certezza a cosa porteranno, avendo avuto modo di provare solo il 30% dell'esperienza complessiva. Sostanzialmente il giocatore segue la storia e, in determinati momenti, è chiamato a scegliere come farla proseguire (fattore che aumenta la rigiocabilità), accettando la proposta di uno dei tre ragazzi su come passare una serata o sull'andare o meno in spiaggia. Il gioco inizia a Milano, presentandoci questo splendido e conturbante trio in tutto il suo fulgore festaiolo. Quindi arriva la ripresa dei contatti post pandemia e la proposta di riunirsi per qualche giorno in Puglia, nella casa del nonno di uno dei tre, Claudio. Sarà proprio lui il primo a incontrare sul pullman con cui si sta recando alla reunion informale, una fantomatica persona che gli farà mangiare un frutto capace di evocare dei veri e propri miraggi.

Alcune sequenze sono decisamente visionarie

Il frutto va accuratamente sbucciato, altrimenti può rivelarsi letale e, dopo averlo mangiato, proietta dentro a una visione, basata sulla personalità del personaggio coinvolto, in cui il giocatore ha la possibilità di compiere delle semplici interazioni, che si riducono al cliccare su alcuni hot spot. Niente di troppo complesso, anche perché sfidare il giocatore non sembra essere uno degli obiettivi di Lorenzo Redaelli, l'autore del gioco, ma sicuramente un sistema utile per far percepire anche al giocatore la natura altra di quei momenti, distogliendolo dal suo stato passivo dandogli un ruolo più attivo. In termini di meccaniche, ogni miraggio frutta una carta al personaggio che lo ha avuto (sempre che la si trovi). Immaginiamo che il numero di carte di ciascun personaggio sarà determinante nella parte finale del gioco per dare una conclusione all'esperienza, come viene fatto intuire anche da ciò che viene narrato, ma vi sapremo ridire a tempo debito.