Mediterranea Inferno annunciato, è una visual novel italiana ambientata in Puglia

Lo studio di sviluppo italiano Santa Ragione ha annunciato Mediterranea Inferno, una visual novel visionaria ambientata in Puglia. L'uscita del gioco è prevista per il 2023 su PC. Una demo sarà provabile durante lo Steam Next Fest di giugno.

Mediterranea Inferno racconta la storia di tre amici che decidono di andare in vacanza insieme in Puglia per rivedersi dopo la pandemia del 2020. Il viaggio però farà emergere tutti i loro tormenti interiori e le loro ossessioni, diventando sempre più inquietante.

Mediterranea Inferno è scritto, disegnato e musicato da Lorenzo Redaelli, autore del gioco autobiografico Milky Way Prince - The Vampire Star. Vediamo il trailer di annuncio:

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Mediterranea Inferno, in cui abbiamo scritto:

La demo di Mediterranea Inferno che abbiamo avuto modo di provare ci è decisamente piaciuta e non vediamo l'ora di scoprire come si concluderanno le vicende dei tre protagonisti e di vivere i miraggi che ci dividono dalla fine.