Xbox Game Pass: ecco i giochi che stanno per lasciare il servizio a giugno 2023

Vediamo quali giochi lasceranno il servizio Xbox Game Pass a partire dal 15 giugno 2023. Come sempre Microsoft ha dato l'annuncio contestualmente a quello dei nuovi giochi introdotti nel corso del mese.

Come sempre Microsoft ricorda che chi vuole può acquistare i giochi in uscita con il 20% di sconto finché faranno parte dell'Xbox Game Pass, così da non perdere i progressi fatti.

Detto questo, avete ancora qualche giorno per provarli e giocarci, quindi potete sicuramente recuperare qualcosa prima dell'addio definitivo.