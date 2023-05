Diablo 4: i voti delle recensioni internazionali parlano di un ottimo gioco, con pochissime critiche

Sono ora disponibili online le recensioni di Diablo 4, iniziando con quella di Multiplayer.it nella quale però non abbiamo per ora indicato un voto, volendo approfondire di più alcune componenti di gioco prima di dare un giudizio definitivo. Alcune testate internazionali hanno invece preferito dire subito la propria a riguardo e, in media, le opinioni sono molto positive. Vediamo i voti principali delle testate internazionali assegnate a Diablo 4:

Multiplayer.it - Per ora senza voto

GameSpew - 100

GamingTrend - 100

Player 2 - 100

The Enemy - 100

TRG - 100

VideoGamer - 100

NPR - 95

COGconnected - 94

GGRecon - 90

INVEN - 90

Press Star Australia - 90

Screen Rant - 90

TrueGaming - 90

Twinfinite - 90

We Got This Covered - 90

GAMES.CH - 89

Wccftech - 85

WellPlayed - 85

Destructoid - 80

Digital Trends - 80

GamesHub - 80

GameSop - 80

Gfinity - 80

Shacknews - 80

Siliconera - 80

Gamer.no - 70

GamersRD - 70

La media, al momento della scrittura di questa notizia, è di 88/100 su Metacritic per la versione PC di Diablo 4. Come potete vedere, la maggior parte dei voti per ora presenti sono molto positivi, con solo pochi commenti negativi che si focalizzano su una trama principale non troppo interessante e su un gioco mediamente non rivoluzionario.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che la campagna di Diablo 4 ha alcuni momenti di spicco, ma nel complesso ci aspettavamo qualcosa di più. Le basi, in ogni caso, ci sono tutte in termini di gameplay. Ci sono però alcune domande alle quali dobbiamo ancora trovare risposta, legate soprattutto sull'endgame, che richiederanno ancora alcuni giorni di analisi e test.