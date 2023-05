S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, hacker russi hanno rubato una build del gioco

Continua la guerriglia mossa dagli hacker russi agli sviluppatori ucraini, con il furto di una build giocabile di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, pubblicata online sotto forma di archivio criptato.

Stando agli hacker, che hanno pubblicato un'immagine di gioco con il logo dello studio di sviluppo, tratta dalle schermati di avvio, per dimostrare quanto vanno affermando, si tratterebbe di una vecchia versione, che comunque può essere avviata.

Probabile quindi che finiscano online tantissime informazioni sul gioco, quando l'archivio sarà aperto. Sarebbe un duro colpo per il lavoro di GSC Game World, già rallentato enormemente dalla guerra in corso.

Naturalmente non vi forniremo link all'archivio e non vi daremo nemmeno le coordinate per trovarlo. Anzi, il nostro consiglio è quello di evitarlo, così da non rovinarvi il gioco quando uscirà la versione definitiva. Fate anche attenzione a tutte le anticipazioni che rischiano di apparire online nelle prossime settimane.

Per il resto vi ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è in sviluppo per PC e Xbox Series X/S. Il gioco dovrebbe uscire nel 2023, ma non sono improbabili degli ulteriori ritardi, vista la situazione.