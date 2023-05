Devolver Direct: data e orario dell'evento di Devolver Digital

Devolver Digital ha annunciato data e orario del nuovo Devolver Direct: il 9 giugno alle 00:00 (ora italiana). L'evento, intitolato The Return of Volvy, vedrà il ritorno di Volvy, famosa mascotte del mondo dei videogiochi assente da un po' dai nostri schermi.

In realtà non crediamo che sia mai apparsa da nessuna parte, ma reggiamo il gioco a Devolver Digital. Il sospetto è che tal Volvy, uno strano topino dallo stile retrò, sarà il protagonista di qualche gioco inedito... o quantomeno dello show. Nel video di presentazione lo possiamo vedere inserito in diversi titoli di Devolver Digital, come ad esempio Cult of the Lamb.

Per il resto Devolver ha promesso tanti annunci, tra i quali alcuni giochi inediti. Oltre a Volvy, la cui presenza ha già reso lo show il migliore dell'anno, anche se ancora non lo abbiamo visto.

Naturalmente noi di Multiplayer.it lo seguiremo in diretta. A tempo debito vi faremo sapere chi sarà presente per commentare tutti gli annunci.