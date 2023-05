Magic the Gathering, l'anteprima de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Manca davvero poco all'uscita di uno dei set di Magic the Gathering più attesi di sempre: quello dedicato al Signore degli Anelli. Il nome ufficiale è un po' lungo (Magic the Gathering Universes Beyond - Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo) ma spiega bene la genesi e l'approccio creativo che Wizards of the Coast ha adottato per trasformare l'universo creato da J. R. R. Tolkien in un'espansione del suo gioco di carte.

Questo sarà il più completo set della sotto-branca Universes Beyond, ovvero quella che introduce nel multiverso di Magic serie esterne come è stato fatto con Warhammer 40K o i Transformers. Ovidio Cartagena, Lead art Director di Wizards of the Coast, è stato adamantino nello spiegare la filosofia di questo adattamento: "Io mi sono occupato di prendere il testo della trilogia del Signore degli Anelli e dargli una vita grafica e visiva. Abbiamo passato ore a disegnare ogni singolo personaggio, la Compagnia e i cattivi in primis, così come ogni singola ambientazione. Non troverete riferimenti ai film nelle carte, solo ai libri, perché abbiamo voluto essere quanto più fedeli possibile al materiale originale".

In questa anteprima del nuovo set di Magic the Gathering dedicato al Signore degli Anelli vi racconteremo delle nuove meccaniche, delle carte più forti, dei mazzi commander e di tutte le novità ispirate alla terra di mezzo che approderanno nel multiverso ideato da Wizards of the Coast.