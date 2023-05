Street Fighter 6, l'online rileva se giocate in Wi-Fi o con connessione cablata

Il comparto online di Street Fighter 6 a quanto pare è in grado di rilevare se giocate in Wi-Fi o con connessione cablata, indicando la vostra situazione con un'apposita icona visibile a entrambi i contendenti nell'ambito di un match in multiplayer.

Pur non introducendo alcun tipo di penalità nei confronti di chi utilizza una connessione wireless, è chiaro che questo tipo di informazione andrà a creare inevitabilmente delle preferenze laddove ci si trovi a poter selezionare il proprio avversario da un elenco.

Ad ogni modo, nella nostra recensione di Street Fighter 6 abbiamo parlato addirittura di "online degli dei", per dare un'idea di quanto sia curato, solido e sofisticato questo specifico aspetto dell'esperienza messa a punto da Capcom.

Detto questo, nella realtà dei fatti il mero dato della tipologia di connessione non significa molto: magari l'utente cablato utilizza una powerline economica e un'ADSL di vecchia generazione, mentre dall'altra parte c'è una fibra FTTH supportata da una tecnologia Wi-Fi 6.

Oppure magari ci sono differenze importanti sul fronte della latenza, un valore spesso slegato dalla velocità della connessione ma che può incidere parecchio sulla reattività del gameplay di un picchiaduro a incontri tecnico e veloce come Street Fighter 6.