System Shock è già primo su Steam, con recensioni molto positive dagli utenti

Il remake di System Shock è stato appena lanciato, ma è già primo nella classifica globale di Steam, almeno per quanto riguarda i giochi con un prezzo premium. Inoltre le prime recensioni degli utenti sono mediamente molto positive, segno che il gioco non presenta particolari problemi.

Scorrendo la classifica, possiamo vedere che System Shock è sopra a Street Fighter 6 (ancora in prenotazione), a Tom Clancy's Rainbow Six Siege e a The Outlast Trials, una delle hit PC degli ultimi giorni.

SteamDB ci dice che attualmente System Shock ha più di 7.000 giocatori contemporanei, ma il dato è destinato a crescere nelle prossime ore.

Insomma, si tratta di un buon lancio per il titolo di Nightdive Studios, che si è fatto attendere per molto, ma che vale il nome che porta, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

Il remake di System Shock ha senso in un'industria in cui ormai quella di rifare i giochi del passato sembra essere l'unica possibilità per evitare la completa afasia di un certo modo di concepire i videogiochi. Per molti versi possiamo considerarla un'operazione riuscita, al netto di qualche problema del sistema di combattimento e del suo avere senso solo in relazione alla celebrazione del titolo originale. È ben fatto, è una bella cupola per nostalgici, ma non aggiunge molto al discorso generale.